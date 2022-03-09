КамАЗ перейдет полностью на российские запчасти

Компания КамАЗ перейдет на производство классических грузовиков из российских компонентов и узлов. Изменения запланированы уже на март. Компания столкнулась с дефицитом импортных запчастей из-за санкций. Об этом газете «Известия» рассказал гендиректор компании Дмитрий Леонов, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

Без некоторых зарубежных компонентов КамАЗ не сможет выпускать автомобили и шасси с двигателями Cummins (США), коробкой передачи ZF (Германия) и топливной аппаратурой Bosch (Германия).

Автомобили всего модельного ряда К3 с марта будут производиться преимущественно в комплектациях с российскими аналогами — КПП 154, двигателями КамАЗа, топливной аппаратурой АЗПИ.

Некоторые модели могут уйти с рынка.

Отмечается, что на данный момент производитель полностью обеспечен комплектующими и планирует продолжить выпуск других, более дорогих, серий грузовиков.