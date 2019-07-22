Из Стамбула депортируют сирийских беженцев без должной регистрации

22 июля 2019 15:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сирийские беженцы, не имеющие регистрации в Стамбуле, будут депортированы из города, пишет Trend в понедельник со ссылкой на сообщение городской мэрии.

В нем отмечается, что до 20 августа текущего года сирийские беженцы, не имеющие регистрации в Стамбуле, должны покинуть город и вернутся в места фактической регистрации.

Также сообщается, что до 20 августа в Стамбуле будут проводиться регулярные рейды для проверки документов сирийских беженцев на предмет регистрации.

Отметим, что ранее глава МВД Турции Сулейман Сойлу сказал что, в течение последующих шести месяцев из Стамбула будут депортированы 50 тысяч нелегалов, и в том числе, сирийские беженцы.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @rhafizoglu

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