Экспорт оборонной промышленности Турции вырос почти на 40% (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - По итогам восьми месяцев (январь-август) 2019 года экспорт товаров оборонной промышленности Турции вырос на 38,2 процента по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, составив 1,691 миллиард долларов.

Об этом сказали Trend в Объединении экспортеров Турции (TİM).

Как отметили в объединении, экспорт обороной промышленности за указанный период составляет 1,4 процента совокупного экспорта Турции.

"В августе 2019 года экспорт товаров оборонной промышленности Турции вырос на 46,5 процента по сравнению с августом 2018 года, составив 175,400 миллиона долларов или 1,3 процента общего экспорта августа текущего года" - сказали в TİM.

Напомним, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция усилит оборонную промышленность и войдет в число мировых лидеров по производству продукции оборонного назначения.

"Поручаю всем силовым структурам отказаться от импорта продукции оборонной промышленности. Турция сама способна обеспечить себя соответствующей продукцией", - сказал Эрдоган.

Глава государства отметил, что в ближайшее время в стране начнется серийное производство отечественного танка ALTAY.

Отметим, что за последние годы Турция инвестировала в сферу оборонной промышленности порядка 35 миллиардов долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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