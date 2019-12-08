Эрдоган: Мусульманам под силу устранить бедность в исламских странах

БАКУ /Trend/ - Если бы мусульмане выплачивали закят (обязательный ежегодный налог в исламском праве), то в странах Организации исламского сотрудничества (ОИС) попросту не осталось бы проблемы бедности. Об этом, как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь к инвесторам из исламских стран, собравшихся на конференцию в Стамбуле.

По словам Эрдогана, 21 процент населения стран ОИС, то есть 350 миллионов человек, живут за чертой бедности.

Разрыв в доходах между самой богатой и самой бедной исламской страной превышает 200 раз, констатировал турецкий лидер.

Турция считает своим долгом разделить боль и страдания мусульман, в каком бы уголке планеты они не находились, сказал Эрдоган.

Президент Турции отметил, что на данном историческом этапе сформированы все условия для экономического роста и процветания исламских стран.

Глава государства отметил, что Турция прилагает максимум усилий для сохранения уровня товарооборота с рядом стран, в отношениях с которыми имеет место напряженность.

Эрдоган далее привлек внимание к экономической ситуации в Турции.

«Турция обладает мощной и здоровой экономикой, показателем чему являются макроэкономические показатели страны. Правительство Турции делает все возможное для роста прямых инвестиций в страну», - сказал турецкий лидер.

Эрдоган отметил, что Турция возглавляет список стран, по уровню готовности к торговым войнам и колебаниям на глобальных финансовых рынках.

Глава государства остановился далее на показателях сферы туризма, напомнив, что в 2018 году Турцию посетило 46 миллионов иностранных туристов. «Это был шестой показатель в мире. По итогам 2019 года турпоток в Турцию предположительно превысит 50 миллионов», - сказал президент.

Президент Турции в заключении призвал инвесторов из исламских стран поддержать жителей Албании, пострадавших от землетрясения магнитудой 6,4, произошедшего на западе этой европейской страны утром 26 ноября.

По его словам, министерству окружающей среды и градостроительства Турции поручено построить в Албании 500 жилых единиц.

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