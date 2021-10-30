Эрдоган кратко пообщался с участниками саммита G20 в Риме
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган кратко пообщался с участниками саммита «Большой двадцатки» в Риме, передает Trend со ссылкой на Анадолу.
После церемонии фотографирования, турецкий лидер обменялся мнениями с президентом США Джо Байденом, канцлером Германии Ангелой Меркель, премьер-министров Великобритании Борисом Джонсоном, премьер-министром Индии Нарендрой Моди и генсеком ООН Антониу Гутерришем.
Глава Управления по связям Администрации президента Турции Фахреттин Алтун поделился в соцсетях фотографиями из конгресс-центра Nuvola, где проходит двухдневный саммит.
«Двухдневная программа турецкого лидера в рамках G20 началась весьма загружено. Надеемся, что итоги саммита окажут позитивное воздействие на интересы Турции», - написал Алтун.
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