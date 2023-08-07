На заседании правительства Турции обсудят процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией

БАКУ /Trend/ - Сегодня состоится заседание правительства Турции.
Как передает Trend, на заседании под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана будут обсуждаться вопросы внутренней и внешней политики.
Одной из тем, которая будет обсуждаться на заседании, станет визит президента России Владимира Путина в Турцию. В повестку встречи будут включены ситуация на Южном Кавказе и процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.
Среди основных тем обсуждения также будут возрождение черноморской зерновой инициативы, а также последовательные нападки на Коран в некоторых западных странах, в частности в Швеции, и борьба с терроризмом.
Кроме этого, будет предоставлена информация о работах, проделанных в провинции Кахраманмараш за последние шесть месяцев после землетрясения.