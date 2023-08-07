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На заседании правительства Турции обсудят процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией

Турция Материалы 7 августа 2023 05:15 (UTC +04:00)
На заседании правительства Турции обсудят процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Сегодня состоится заседание правительства Турции.

Как передает Trend, на заседании под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана будут обсуждаться вопросы внутренней и внешней политики.

Одной из тем, которая будет обсуждаться на заседании, станет визит президента России Владимира Путина в Турцию. В повестку встречи будут включены ситуация на Южном Кавказе и процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Среди основных тем обсуждения также будут возрождение черноморской зерновой инициативы, а также последовательные нападки на Коран в некоторых западных странах, в частности в Швеции, и борьба с терроризмом.

Кроме этого, будет предоставлена ​​информация о работах, проделанных в провинции Кахраманмараш за последние шесть месяцев после землетрясения.

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