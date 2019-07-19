МЭА снизило прогноз роста спроса на нефть в 2019 году

19 июля 2019 04:19 (UTC+04:00)

Международное энергетическое агентство (МЭА) снижает прогноз спроса на нефть в 2019 году из-за замедления мировой экономики на фоне торговых споров между США и Китаем. Об этом сообщил руководитель организации Фатих Бироль в интервью агентству Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"МЭА пересматривает прогноз роста мирового спроса на нефть в 2019 году до 1,1 млн баррелей в сутки и может сократить его снова, если мировая экономика и особенно Китай покажут дальнейшую слабость", - отметил он.

По его словам, "Китай переживает самый медленный экономический рост в мире за последние три десятилетия, как и некоторые страны с развитой экономикой". "Если мировая экономика работает даже хуже, чем мы предполагаем, то мы можем вновь взглянуть на наши цифры в ближайшие месяцы", - сказал Бироль.

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