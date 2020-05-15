CNN: новые случаи коронавируса зафиксированы на авианосце ВМС США Theodore Roosevelt
Заражение коронавирусом выявлено у пятерых моряков, вернувшихся на американский авианосец Theodore Roosevelt после вспышки на борту вызываемого инфекцией заболевания. Об этом сообщила в четверг телекомпания CNN, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По информации CNN, во время зафиксированной в марте вспышки на борту корабля коронавирус был диагностирован более чем у 1 тыс. из 4,9 тыс. членов экипажа.
Как отметил источник телекомпании, причиной новых случаев заражения вероятно стала проблема, возникшая в ходе тестирования выздоровевших моряков, которым разрешили вернуться к службе на авианосце. У одного из инфицированных симптомы проявились после возвращения на судно, а остальные четверо близко контактировали с ним.
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