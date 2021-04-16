На одном из объектов FedEx в Индианаполисе произошла стрельба
Стрельба произошла в четверг вечером на одном из объектов почтовой компании FedEx возле аэропорта в городе Индианаполис (штат Индиана). Об этом сообщила представитель местной полиции Джене Кук на брифинге, трансляцию которого вело местное подразделение телекомпании ABC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По ее словам, сотрудники правоохранительных органов выехали на место происшествия около 23:00 по времени восточного побережья США. Несколько человек получили ранения, их число Кук не уточнила. Отмечается, что стрелявший покончил собой.
К настоящему моменту угрозы безопасности людей на месте происшествия больше нет.
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