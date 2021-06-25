В Пентагоне заявили, что США лидируют в сфере искусственного интеллекта

Соединенные Штаты лидируют в области исследования технологий искусственного интеллекта, чему в том числе способствует конкуренция по этому аспекту с такими странами, как РФ и КНР. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил журналистам на пресс-конференции директор Объединенного центра исследований в сфере искусственного интеллекта Пентагона генерал-лейтенант Майкл Грон.

"У нас действительно полное превосходство [в этой области], мы используем искусственный интеллект и новый технологический подход в [решении] самых сложных задач", - сказал он. Грон отметил, что лидерству США "явно способствует конкуренция". В частности, он указал на такие страны, как РФ и Китай.

По словам генерала, Пентагон и службы безопасности США воспринимают технологии искусственного интеллекта как возможность сохранения и увеличения "своего военного превосходства". Данные технологии, как продолжил он, Минобороны активно внедряет в различных войсках, в частности в ВМС США.