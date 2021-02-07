В Азербайджане еще 285 человек выздоровели от COVID-19, выявлено 132 новых случаев заражения

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 132 новых случаев заражения коронавирусом, вылечились 285 заболевших, скончались 2 человека, сообщили Trend в Оперативном штабе при Кабинете министров Азербайджана.

В целом на сегодня в Азербайджане выявлено 231 154 случая заражения COVID-19, из которых 225 246 человек вылечились, 3 158 – скончались. Продолжается лечение 2 750 активных больных.

За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 6 783 теста, в целом за все время пандемии – 2 453 083 теста.

Редактор: Надир Насиров