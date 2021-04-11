Президент Ильхам Алиев играет очень важную консолидирующую роль в Тюркском совете - Багдад Амреев (ЭКСКЛЮЗИВ) (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан традиционно играет большую роль в укреплении сотрудничества между тюркоязычными странами.

Об этом сказал Trend генеральный секретарь Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) Багдад Амреев.

Он отметил, что Тюркский совет был создан на земле Азербайджана - в Нахчыване, и договор Тюркского совета называется Нахчыванским соглашением.

«С первых же дней функционирования Тюркского совета Азербайджан был в центре внимания. Это естественно, так как Азербайджан находится в географическом центре тюркского мира и играет большую связующую роль между двумя большими частями тюркского мира - центрально-азиатской и анатолийской. Кроме того, именно Президент Азербайджана Ильхам Алиев играет очень важную консолидирующую роль», - сказал Амреев.

Он подчеркнул, что прошедший и текущий годы являются периодом председательства Азербайджана в Тюркском совете.

«В этом качестве Азербайджан проделал большую работу, провел очень много встреч, в том числе это сегодняшняя встреча с министрами, которая прошла в Баку. До этого было много встреч на министерском уровне, прошел наш исторический саммит в октябре 2019 года в Баку. Начиная именно с Бакинского саммита, тюркский мир вошел в новую фазу своего развития, сближения, поэтому этот саммит стал историческим, поворотным пунктом развития тюркского мира», - сказал Амреев.

По словам генсека Тюркского совета, конечно, благодаря победе в войне за освобождение своих оккупированных территорий братский Азербайджан внес огромный вклад в консолидацию тюркского мира.

«Победа Азербайджана стала победой всего тюркского мира, и эта победа придала мощный импульс, большой энтузиазм нашим народам. Справедливость восторжествовала и роль Азербайджана значительно возросла после победы в Карабахе», - подчеркнул Амреев.

Он отметил, что еще за неделю до победы, второго ноября, Тюркский совет организовал встречу руководителей торгово-промышленных палат стран-участниц, а также видных бизнесменов.

"Мы были в Баку и встретились с Президентом Ильхамом Алиевым, обсудили вопрос участия наших компаний в восстановительных работах на освобожденных территориях. Конечно, это не так просто, сначала нужно восстановить основную инфраструктуру, выработать проекты», - сказал Амреев.

Он напомнил, что в этом месяце Совет планирует провести большой бизнес-форум, посвященный участию компаний тюркских стран в восстановительных работах в Нагорном Карабахе.

«Я думаю, что в ходе этой встречи, которая будет организована Тюркским советом и Союзом предпринимателей Азербайджана, мы сможем привлечь большое количество компаний наших стран в восстановительные работы. Такие работы мы проводим на ежедневной основе. Где бы я ни был, какую бы страну не посещал, я всегда встречаюсь с деловыми кругами и призываю активно участвовать в этих проектах. Я надеюсь, что бизнес-круги наших стран активно примут в этом участие. Кроме того, мы как тюркская организация сразу же после освобождения оккупированных территорий посетили Агдам, Физули, надеюсь, скоро посетим и Шушу. Мы будем прилагать все усилия наших стран для восстановления культурных объектов Карабаха, которые полностью разрушены. Мы приложим все усилия для привлечения потенциала наших стран в восстановление сооружений», - сказал Амреев.

По его словам, некоторые страны уже выразили готовность к этому - к примеру, Турция и Казахстан готовы построить больницы, Узбекистан - построить и восстановить культурные сооружения и больницы.

Касаясь темы сотрудничества тюркоязычных стран в борьбе с коронавирусом, Амреев отметил, что тюркоязычные страны и лидеры тюркского мира первыми отреагировали на пандемию коронавируса ровно год назад, в самом ее начале.

«Наши лидеры по инициативе Президента Азербайджана Ильхама Алиева провели саммит, посвященный борьбе с вирусом. Это был первый саммит в мире, посвященный пандемии, и первый саммит в формате видеоконференции. Наши лидеры приняли быстрое решение создать все необходимые условия для координации в этой сфере. После этой встречи мы провели встречу министров здравоохранения, создали Координационный комитет и две группы - по поставкам и научную группу. Группа по поставкам немедленно занялась поставкой необходимого медицинского оборудования в наши страны, поставкой гуманитарных грузов, то есть проделала огромную работу, особенно в первые, самые тяжелые дни. Это благодаря оперативной реакции наших лидеров. А научная группа активно работала над протоколом лечения и обменивалась мнениями о том, как выработать метод лечения, по правильному выбору лекарств, производству лекарств, а также по разработке вакцины. Научная группа продолжает работать очень эффективно и во многом помогла смягчить тяжелые последствия пандемии в наших странах. В этом плане наши министерства здравоохранения, наши медицинские официальные лица и ученые выполнили большую работу», - сказал генсек Тюркского совета.

Он напомнил, что, кроме того, Совет провел несколько министерских встреч в связи с пандемией как в режиме онлайн, так и офлайн, с министрами транспорта, экономики, образования, то есть в той сфере, где был возможен вклад в смягчение последствий пандемии.

«Недавно провели встречу с министрами энергетики на тему того, как мы можем внести свой вклад в борьбу с пандемией. Эти встречи тоже были очень успешными, благодаря чему сегодня у нас существует "зеленый коридор" между нашими странами, из-за тесной координации в области транспорта, где необходимые медицинские препараты проходят без лишней бюрократии. Наши страны продолжают тесно работать и уже начался период вакцинации, где мы также в тесном контакте», - подытожил Багдад Амреев.

(Авторы: Фидан Бабаева, Эльчин Мехтиев. Редактор: Натаван Эфендиева)

Twitter: Fidan_Babaeva