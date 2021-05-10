Продолжается следствие в связи с правонарушениями в больницах – Генпрокурор Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Продолжается следствие по уголовному делу, возбужденному в связи с незаконными действиями в клиниках и медицинских учреждениях, где проходят лечение пациенты с коронавирусом.
Об этом в понедельник сказал Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев, сообщает Trend.
По его словам, в связи с этим общественности была предоставлена информация.
«После завершения следствия будет предоставлена более подробная информация. Этот вопрос волнует общественность. Для предотвращения заражения коронавирусом в стране на государственном уровне принимаются серьезные меры. Правоохранительные органы также выполнят свои обязанности в этой сфере», – добавил Кямран Алиев.
(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)
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