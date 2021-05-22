В Азербайджане расширена сеть особо охраняемых природных территорий (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках охраны биологического разнообразия в Азербайджане расширена сеть особо охраняемых природных территорий.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказала заместитель начальника Службы охраны биологического разнообразия при министерстве экологии и природных ресурсов Арзу Самедова.

По ее словам, в Азербайджане созданы новые национальные парки и государственные заповедники, приняты меры по усилению защитного режима на особо охраняемых природных территориях, укреплению правовой базы в этой сфере и приведению действующего законодательства в соответствие с международным правом.

"В то же время для увеличения популяции редких и исчезающих видов (джейраны, зубры и др.) была осуществлена реинтродукция особей в места их традиционного обитания", - сказала Самедова.

Она также отметила, что в будущем на освобожденных территориях планируются создание новых особо охраняемых природных территорий и расширение уже существующих.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)