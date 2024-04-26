Очередная группа бывших вынужденных переселенцев прибыла в Физули

БАКУ /Trend/ - Очередная группа бывших вынужденных переселенцев, выехавших сегодня из Гарадагского района города Баку и различных регионов Азербайджана, прибыла в город Физули.

Как сообщает Trend, сегодня в родной край вернулись 140 физулинцев - 39 семей.

Из них 25 семей (89 человек) проживали в городе Баку, 6 семей (22 человека) - в Абшеронском районе, 4 семьи (11 человек) - в городе Сумгайыт, 2 семьи (11 человек) - в Физулинском районе, 1 семья (5 человек) - в городе Гянджа, 1 семья (2 человека) - в Газахском районе.

Прибывшие в город Физули семьи были встречены с большим воодушевлением, испытав радость воссоединения с родным краем.

Таким образом, на сегодня в городе Физули обеспечено проживание 783 семей, т.е. 2979 человек.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!