Самир Абасов встретился с президентом «Барселоны» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Главный тренер «Сумгайыта» Самир Абасов продолжает набираться опыта в клубе «Барселона».

Как сообщает Trend со ссылкой на İdman.biz, Абасов встретился с Мануэлем Лапуэнте, директором по физической подготовке академии «Барселона» «Ла Масии». Эксперт ознакомился с опытом программ физической подготовки юных игроков и их адаптации в основной команде.

В ходе поездки Абасов также встретился с главным тренером команды Б «Барселоны» Рафаэлем Маркесом и обменялся идеями. Вчера главный тренер наблюдал за тренировкой основной команды и встретился с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой.

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