Еще пятеро участников Отечественной войны вернулись в Азербайджан после лечения в Турции (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Еще пятеро азербайджанских военнослужащих, получивших тяжелые ранения во время Отечественной войны и отправленных Фондом YAŞAT на лечение в Турцию, вернулись на родину после выздоровления.

Как сообщили в понедельник Trend в Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям, лечение в Турции прошли Алиев Арзу Кёнуль оглы, Зейналов Махияддин Эльсевар оглу, Аббасов Музаффар Магсуд оглу, Ахмедов Самеддин Гамид оглу и Аббасов Камал Салех оглу.

В предстоящие месяцы они будут обеспечены необходимыми лекарственными препаратами.

В настоящее время на обследовании, лечении и реабилитации в Турции находятся еще 63 участника Отечественной войны Азербайджана.

Напомним, что для упрощения процесса подачи заявок в Фонд YAŞAT и обеспечения прозрачности путем представления регулярных отчетов запущен портал yashat.gov.az.

Ознакомиться с отчетностью фонда можно по ссылке: https://yashat.gov.az/report/tableau.

Также функционирует колл-центр фонда – 8110.

(Автор: Самир Али. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)