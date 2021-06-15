Новый статус ОАО "Азеркосмос" даст импульс развитию космической отрасли Азербайджана - министр

БАКУ /Trend/ - Новый статус ОАО "Азеркосмос" даст импульс развитию космической отрасли Азербайджана, сотрудничества на международной арене, как с частными, так и с государственными предприятиями.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рашад Набиев в ходе Международной конференции по исследованию космического пространства (Global Space Exploration Conference - GLEX-2021), организованной российской государственной корпорацией «Роскосмос» совместно с Международной федерацией астронавтики при содействии Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга.

По словам Набиева, министерство уделяет особое внимание вопросу изменения статуса спутникового оператора Азербайджана ОАО "Азеркосмос", его превращения в космическое агентство.

Министр отметил, что Азербайджан при участии специалистов научной, образовательной и промышленной сфер смог обеспечить конкурентоспособные космические услуги.

"Верю, что это позволит расширить инновации и привлечь в космическую область инвестиции. Наша страна в космической отрасли создает новые услуги, а также способствует их выходу на региональные рынки", - добавил он.

По словам Набиева, Азербайджан поддерживает новых участников этой сферы посредством правового и финансового обеспечения.

"Азербайджан готов делиться своим опытом в области космонавтики с другими странами в рамках международного сотрудничества. Глобальная конференция, которая будет проведена в 2023 году в Азербайджане, даст импульс развитию сотрудничества и космической дипломатии. Ждем всех участников на Международной конференции по исследованию космического пространства в Баку в 2023 году", - заключил азербайджанский министр.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)

Twitter: agdzhaev