Nar поддержал лагерь YAŞAT созданный для детей шехидов (ФОТО)

Nar поддержал лагерь YAŞAT организованный для детей шехидов, Фондом YAŞAТ и Волонтерами ASAN. Для детей были организованы часы развлечений, обучающие тренинги, театры, встречи со знаменитостями и руководителями организаций, экскурсии, консультации и концертные программы. Со стороны Nar участникам также были представлены подарки.

На период прибывания в лагере дети застрахованы, и находятся под постоянным наблюдением врачей и психологов. Во время индивидуальных и коллективных встреч с психологами и консультаций, выявляются дети нуждающиеся в помощи, которые по завершении лагеря отправляются на лечение.

Летние лагеря для детей шехидов стартовавшие с 12 июля 2021-го года при поддержке различных компаний, продлятся до конца августа. Всего предусмотрена организация 6 лагерей охватывающих около 300 детей.

Отметим, что оказание особого внимания к семьям шехидов и ветеранов после окончания войны - является одним из основных направлений социальных проектов Nar.

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также широкий охват сети четвертого поколения (4G). Сегодня, Nar предоставляет более 2,3 миллионам своих абонентов услуги высокого качества, благодаря обширной сети, состоящей из более 8780 базовых станций и охватывающей 91% территории страны.