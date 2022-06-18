Leonardo Art School Baku организовала выставку юных художников «Полет фантазий» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В столичной галерее Medina Gallery, расположенной в Ичери Шехер, 18 июня состоялась первая выставка работ учащихся художественной школы Leonardo Art School Baku, передает Trend.

На выставке под названием «Полет фантазий» представлены более 30 работ учеников педагога Фидан Хюмбятли.

«Ученые выделяют восемь качеств креативности. В Leonardo Art School Baku именно эти качества и развивают наши арт-специалисты как совокупность интеллектуальных способностей и стилей дивергентного мышления», - подчеркнула Фидан Хюмбятли.

Стоит отметить, что произведения юных авторов отличаются необычной и богатой фантазией, искренностью и красочной палитрой.

Выступивший на открытии выставки директор Leonardo Art School Baku Эльман Алиев отметил, что школа Leonardo Art School Baku уже год как успешно функционирует в Азербайджане и была создана в целях развития творческого потенциала юных одаренных художников.

«Каждая выставка — это очень важный этап жизни юного художника. Ведь ребятам хочется порадовать своим творчеством окружающих, получить признание и похвалу. Это не только повышает их самооценку, но и стимулирует их дальнейший творческий рост», - сказал он.

Было отмечено, что среди задач мероприятия - познакомить зрителей с произведениями юных и талантливых художников, привить детям любовь к искусству, а также поддержка и стимулирование юных художников.

По словам одного из участников выставки Ахмеда Мамедзаде (5 лет), он очень счастлив, что его работа представлена в экспозиции.

"Я очень люблю рисовать и думаю, что когда вырасту, обязательно стану художником", - отметил он.

В свою очередь, участник выставки Рустам Садыгов отметил разнообразность представленных картин.

Выставка продлится до 21 июня. Время работы выставки - с 12:00 до 15:00. Вход - свободный.

Отметим, что для пошагового творческого развития студентов Leonardo Art School Baku использует следующие пять основных курсов:

LEONARDO: ПОЛЕТ

LEONARDO: ФАНТАЗИЯ и ВООБРАЖЕНИЕ

LEONARDO: МИРОВЫЕ ШЕДЕВРЫ

LEONARDO: СКЕТЧИНГ

LEONARDO: АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН

Каждый учебный курс завершается ежегодной экспозицией лучших работ учащихся Leonardo Art School Baku.

Facebook: Leonardo Art School Baku

Instagram: leonardo_art_baku

Web: https://leonardo-school.com/akademicheskaya-programma/

Для регистрации в Leonardo Art School Baku просим обращаться по номеру 0502265665.

(Фото - Заур Мустафаев)