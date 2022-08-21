Член Комиссии атлетов FIG Сияна Василева представила Азербайджан на Европейском форуме

БАКУ /Trend/ - Тренер сборной Азербайджана по художественной гимнастике, член Комиссии атлетов Международной федерации гимнастики (FIG) Сияна Василева представила нашу страну на Европейском форуме молодых лидеров спортсменов, сообщили Trend в пресс-службе Федерации гимнастики Азербайджана (AGF).

Европейский форум молодых лидеров спортсменов был проведен 19-21 августа в рамках Мультиспортивного чемпионата Европы, организованного в Мюнхене (Германия).

Всего в Форуме приняли участие 130 молодых спортсменов по различным видам спорта, в том числе по шести гимнастическим дисциплинам (художественная, аэробная, акробатическая, батутная, мужская и женская спортивная гимнастика).

Европейской гимнастикой (European Gymnastics) представлять дисциплину художественная гимнастика на форуме была выбрана тренер сборной Азербайджана, член Комиссии атлетов Международной федерации гимнастики (FIG) Сияна Василева.

В рамках форума был проведен семинар по развитию навыков, представлены проекты молодых лидеров, состоялся обмен идеями и коллективные обсуждения результатов проделанной работы.