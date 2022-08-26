Сети детям не игрушки: как обезопасить ребенка в интернете

До начала учебного года осталось совсем немного, и дети продолжают наслаждаться выходными днями. Каникулы – время, когда дети чаще обычного предоставлены сами себе, и свободное время часто посвящают компьютерам и гаджетам. У родителей могут возникать вопросы: как оставаться на связи с ребенком, как обеспечить его безопасность в виртуальном мире, общаясь дистанционно, как оградить опасных групп в социальных сетях и скачивания небезопасного контента.

Яркий пример – видеоигры. Так, по прогнозам, к 2025 году, объем рынка компьютерных игр достигнет 256,97 миллиарда долларов. В них играет каждый третий житель планеты, и значительную часть геймеров составляют именно дети. Одна из опасностей – взлом детских аккаунтов, с которых осуществляется реальная оплата игровых предметов и к которым привязаны кредитные карты родителей. Злоумышленники могут зарабатывать на перепродаже учетных записей или продаже игровых предметов на нем за реальные деньги.

«Снабжая ребенка гаджетом, первое, о чем стоит подумать родителю – как я могу обезопасить устройство. Чтобы защитить детей от потенциальных угроз, стоит как минимум установить на его гаджеты антивирусную защиту, как максимум – обсудить с ребенком возможность установки на его девайс программы родительского контроля вроде Kaspersky Safe Kids. Объясните ребенку, как это обезопасит его пребывание в виртуальном пространстве. При этом важно не нарушать приватность ребенка и использовать решение по назначению: для блокировки нежелательного контента, ограничения использования гаджета и при необходимости отслеживания местоположения детей по GPS. Почерпнуть много полезной информации по этой теме можно, в частности, из последнего выпуска подкаста “Смени пароль!” о детях в сети», – комментирует Мушвиг Мамедов, официальный представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане.

«К техническим решениям важно добавить общение с детьми. Разговаривайте с ними на тему безопасности в интернете. Будьте осторожны и прокачивайте навыки цифровой безопасности вместе с ними. Учите их никогда не общаться с незнакомыми людьми, не выкладывать личную информацию в публичный доступ, с осторожностью обращаться с любым материалом перед публикацией, использовать безопасные пароли при создании новых аккаунтов, с осторожностью переходить на незнакомые ресурсы и никогда не вводить на них учетные данные или другую приватную информацию», – рассказывает Нигяр Алиева, директор и главный тренер школы безопасности детей и родителей «Стоп Угроза Баку».

Вот несколько рекомендаций родителям, которые помогут сделать пребывание ребенка в интернете более безопасным: