Совместные попытки Армении и Франции помешать Азербайджану тщетны - турецкий аналитический центр

БАКУ /Trend/ - Стремление Армении включить Францию в переговорный процесс с Азербайджаном обречено на провал.

Как передает во вторник Trend, об этом говорится в статье Анкарского центра кризисных и политических исследований (ANKASAM), базирующегося в Турции.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян хочет, чтобы Франция участвовала в переговорном процессе с Азербайджаном, потому что участие Франции - это не урегулирование, а разжигание конфликта, пишет автор.

"Более того, действия Пашиняна дискредитируют позицию ЕС в стремлении к миру. Франция, с другой стороны, пытается стать единственным посредником в регионе и хочет доказать, что усилий Москвы по достижению мирного соглашения недостаточно", - говорится в статье.

В то же время Пашинян пытается шантажировать Россию, заявляя, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) неэффективна, и что Армения может рассмотреть вопрос о выходе из нее, в чем его жестко упрекнул Президент Беларуси Александр Лукашенко, пишет автор.

Тем самым премьер-министр Армении создает хаос внутри ОДКБ, противодействуя таким образом давлению за нарушение брюссельских и сочинских соглашений и пытаясь втянуть Францию в центр посреднических процессов. Это означает отступление от стремления к миру в азербайджано-армянских отношениях, говорится в статье.

Как отмечается в статье, Азербайджан освободил свои территории от оккупации, объявил условия окончательного мира с Арменией, и не будет вести переговоры ни с какой страной и ни при каких обстоятельствах о каком-либо правовом статусе этнического армянского населения.

"Нынешняя геополитическая ситуация дает Азербайджану серьезные преимущества. Азербайджан продолжит развиваться и останется влиятельной политической силой, и как бы ни старались парижские чиновники - их усилия ничего не изменят", - пишет автор.