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Zagreb Open: Еще один наш борец завоевал серебряную медаль

Азербайджан Материалы 6 февраля 2023 01:44 (UTC +04:00)
Zagreb Open: Еще один наш борец завоевал серебряную медаль

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БАКУ /Trend/ - В последний день турнира Zagreb Open, проходившего в Хорватии, сборная Азербайджана по греко-римской борьбе завоевала серебряную медаль.

Как передает Trend, выступавший в весовой категории 60 кг Нихат Мамедли в решающем поединке проиграл иранцу Мехди Неджаду и завоевал серебряную медаль.

Напомним, что до этого азербайджанские борцы в рамках турнира завоевали 10 медалей. Алиаббас Рзазаде (57 кг) и Талех Мамедов (63) взяли золото, Гаджи Алиев (70 кг) и Гиорги Мешвилдишвили (125 кг) - серебро, а Али Рагимзаде (65 кг), Гаджимурад Гаджиев (70 кг), Джабраил Гаджиев (74 кг), Осман Нурмагомедов (92 кг), Магомедхан Магомедов (97 кг), Алена Колесник (59 кг) – бронзу.

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