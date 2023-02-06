Zagreb Open: Еще один наш борец завоевал серебряную медаль

БАКУ /Trend/ - В последний день турнира Zagreb Open, проходившего в Хорватии, сборная Азербайджана по греко-римской борьбе завоевала серебряную медаль.

Как передает Trend, выступавший в весовой категории 60 кг Нихат Мамедли в решающем поединке проиграл иранцу Мехди Неджаду и завоевал серебряную медаль.

Напомним, что до этого азербайджанские борцы в рамках турнира завоевали 10 медалей. Алиаббас Рзазаде (57 кг) и Талех Мамедов (63) взяли золото, Гаджи Алиев (70 кг) и Гиорги Мешвилдишвили (125 кг) - серебро, а Али Рагимзаде (65 кг), Гаджимурад Гаджиев (70 кг), Джабраил Гаджиев (74 кг), Осман Нурмагомедов (92 кг), Магомедхан Магомедов (97 кг), Алена Колесник (59 кг) – бронзу.