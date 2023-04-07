Azercell предлагает пользователям Samsung протестировать возможности 5G

Лидирующий оператор первым получил эксклюзивную поддержку 5G для смартфонов Samsung

Теперь абоненты Azercell могут протестировать 5G на своих смартфонах Samsung серии S22 на территории Площади Фонтанов. Так, 6 апреля 2023 года, компания “Samsung Азербайджан” в сотрудничестве с лидирующим мобильным оператором, выпустила обновление программного обеспечения для этих моделей смартфонов.

Абоненты Azercell смогут оценить высокую скорость технологии пятого поколения в пилотной зоне 5G без дополнительных затрат, используя свой текущий интернет-трафик, набрав на экране смартфона *595#YES. Кроме того, пользователи, впервые тестирующие 5G, получат от компании интернет-пакет объемом в 5 Гб. Интернет-пакет будет предоставлен в течение 24 часов после начала теста и будет активен в течение последующих 30 дней.

Следует отметить, что компания Azercell первой запустила в Азербайджане технологию 5G в тестовом режиме в декабре прошлого года, лидируя в обеспечении доступности новых технологии для своих абонентов. Беспроводная сеть пятого поколения обеспечивает более высокую скорость передачи данных до 1 Гбит/с, сверхнизкую задержку, более высокий уровень надежности, большую пропускную способность сети и расширенный пользовательский интерфейс.

На сегодняшний день технологии 5G в основном применяются на крупных производствах, например, для удаленного управления оборудованием или мгновенного доступа к базе данных на любом расстоянии. Развертывание сети 5G существенно улучшит технологические решения для местного бизнеса и отечественной промышленности, а также откроет новые горизонты для сквозного взаимодействия с пользователем.

Что касается вариантов использования 5G на потребительском уровне, отметим, что во всем мире разрабатывается множество перспективных решений, которые позволят раскрыть ценность новой технологии в повседневной жизни клиентов.