Молодёжь Азербайджана играет ключевую роль в будущем развитии страны - президент EERA

БАКУ /Trend/ - Молодёжь Азербайджана играет ключевую роль в будущем развитии страны.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказала президент Европейской ассоциации исследований в области образования (EERA), профессор Марит Хоноред Ховейд на мероприятии по случаю создания Азербайджанской ассоциации исследований в области образования (AzERA) и ее присоединения к Европейской ассоциации исследований в области образования (EERA), организованном в университете ADA.

"Одним из основных направлений работы EERA является поддержка молодых исследователей, так как именно молодежь - это будущее любого государства. Молодое поколение в Азербайджане является движущей силой для будущего развития экономики страны. Поэтому молодые люди нуждаются в нашей поддержке для успешной реализации своих амбиций и идей", - сказала она.

Главная цель EERA заключается в поощрении развития образовательных исследований с целью улучшения образования и общества в целом. Сама организация не занимается исследованиями, однако она ежегодно организует конференцию, которая проходит в европейских странах и собирает исследователей из различных университетов, добавила президент EERA.

Отметим, что 21 февраля в университете АDА состоялось мероприятие, связанное с основанием Азербайджанской ассоциации исследований в области образования (AzERA) и объявлением о ее членстве в Европейской ассоциации исследований в области образования (EERA). В мероприятии приняли участие известные ученые, в том числе президент EERA профессор Марит Ховейд, вице-президент Лучиан Ион Чолан, старший преподаватель университета АDА Ульвия Микаилова, проректор по академической работе университета АDА Эркин Нурмамедов, проректор по учебной работе университета АDА Вафа Каздал.