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Теракт в "Крокус Сити холле" - огромное горе для российского народа - житель Баку

Азербайджан Материалы 23 марта 2024 12:48 (UTC +04:00)
Теракт в "Крокус Сити холле" - огромное горе для российского народа - житель Баку

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Алёна Павленко
Алёна Павленко
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БАКУ /Trend/ - Теракт в "Крокус Сити холле" - это огромное горе для российского народа.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал журналистам житель Баку Эмин Багиров, который пришел к посольству России в Азербайджане, чтобы возложить цветы в память о погибших в ходе теракта.

"Произошедшее является огромным горем для российского народа. Это беспрецедентно. Выражаю соболезнования близким погибших", - сказал он.

Отметим, что вчера неизвестные устроили стрельбу из автоматов в "Крокус Сити холле" в подмосковном Красногорске. Инцидент произошел перед началом концерта группы "Пикник".

Директор ФСБ Александр Бортников доложил Президенту России Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе 4 террористов, участвовавших в теракте в "Крокус сити холле".

По данным СК РФ, число погибших в теракте выросло до 93 человек.

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