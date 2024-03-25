Приоритизация прав граждан важна при разработке будущих правовых рамок систем искусственного интеллекта - Амина Агазаде

БАКУ /Trend/ - Необходимо учитывать права граждан при рассмотрении потенциального введения новых прав и обязанностей в будущую правовую базу, основанную на принципах систем искусственного интеллекта.

Как передает Trend, об этом депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, член делегации в ОБСЕ Амина Агазаде сказала в ходе своего выступления на заседании постоянной комиссии по демократии и правам человека на тему “Влияние искусственного интеллекта на демократию, права человека и верховенство закона” в рамках 148-й Ассамблеи Межпарламентского союза.

“Есть некоторые дополнительные факторы, которые следует взвешивать при рассмотрении потенциального введения новых прав и обязанностей в будущую правовую базу, основанную на принципах, касающихся систем искусственного интеллекта. Во-первых, эти права и обязанности должны быть необходимыми, полезными и соразмерными цели защиты граждан от негативного воздействия систем искусственного интеллекта на права человека, демократию и верховенство закона, в то же время обеспечивая справедливое распределение их выгод”, - сказала она.

Агазаде отметила, что эти соображения о рисках и выгодах должны быть всеобъемлющими и включать осознание баланса законных интересов, которые поставлены на карту.

“Подход, основанный на оценке рисков и преимуществ, также должен проводить различие между различными уровнями риска и учитывать это при формулировании и согласовании мер регулирования”, - добавила депутат.

Она указала на некоторые основные элементы подхода, основанного на оценке рисков и преимуществ, которые включают рассмотрение контекста использования и потенциального воздействия технологии искусственного интеллекта, а также область ее применения и затрагиваемые заинтересованные стороны.

Кроме того, по словам Агазаде, важно регулярно и систематически оценивать и пересматривать риски, адаптируя любые меры по их снижению к этим рискам, и оптимизировать социальные выгоды от инноваций в области искусственного интеллекта, ориентируясь на меры регулирования с учетом рисков.

“С точки зрения обязательств и требований, национальные органы власти должны играть центральную роль в систематической оценке внутреннего законодательства для проверки его соответствия принципам и приоритетам приведения разработки и использования искусственного интеллекта в соответствие с правами человека, демократией и верховенством закона, а также для выявления любых правовых пробелов. Более того, национальные механизмы аудита и надзора за системами искусственного интеллекта должны обеспечивать защиту от вредных случаев несоблюдения требований. Наконец, поскольку частные субъекты все чаще предоставляют критически важную цифровую инфраструктуру для государственного сектора, которая затрагивает общественные интересы, они несут ответственность за приведение проектирования, разработки и внедрения своих технологий в соответствие с этими принципами и приоритетами”, - сказала она в заключении.