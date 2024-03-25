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Два гола в матче Азербайджан - Болгария (ВИДЕО)

Азербайджан Материалы 25 марта 2024 21:59 (UTC +04:00)
Два гола в матче Азербайджан - Болгария (ВИДЕО)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Сегодня сборная Азербайджана провела свою очередную игру.

Как сообщает Trend со ссылкой на İdman.biz, наша сборная встретилась в товарищеском поединке с Болгарией.

Наша команда под руководством Арифа Асадова провела свой второй матч в рамках проекта "FİFA series - Edition 2024", впервые организованного ФИФА в Баку. Три дня назад наша сборная, победившая Монголию с единственным голом на последних минутах, старалась выиграть и вторую игру в 2024 году. Но итоговый счет зафиксировал ничью.

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