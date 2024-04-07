Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан

Азербайджанский борец завоевал лицензию на Париж-2024

Азербайджан Материалы 7 апреля 2024 18:31 (UTC +04:00)
Азербайджанский борец завоевал лицензию на Париж-2024

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский борец Алиаббас Рзазаде завоевал лицензию на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Как сообщает Trend со ссылкой на İdman.biz, такого успеха наш борец вольного стиля добился на проходящем в Баку Европейском олимпийском квалификационном турнире по борьбе.

В полуфинале наш спортсмен в весовой категории 57 кг встречался с Владимиром Егоровым (Северная Македония). Рзазаде победил со счетом 4:3 и завоевал право на участие в Олимпиаде.

Наш борец, победивший на предыдущих этапах Симоне Пиродду (Италия) 11:0 и Сулеймана Атлы (Турция) 6:0, стал первым обладателем лицензии сборной Азербайджана на соревнованиях в Баку.

Отметим, что сегодня за лицензию на Париж-2024 будут бороться еще 4 борца сборной Азербайджана.

Лента

Лента новостей

Читать все новости