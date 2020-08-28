Всемирный банк: Из-за внутренних нарушений в Банке Азербайджан упал в рейтинге Doing Business

БАКУ/Trend/ - Сотрудники Всемирного банка сообщили о ряде внутренних нарушений в Банке касательно ошибочных изменений данных в отчетах Doing Business 2018 и Doing Business 2020, опубликованных в октябре 2017 и 2019 годов, сказали Trend в головном офисе Всемирного банка.

Как отметили в ВБ, из-за ошибочного изменения данных Азербайджан упал в рейтинге.

«Изменения в данных не соответствовали методологии Doing Business. Аудит и проверка помогут нам подтвердить, что произошло в этих процессах»,- сказали в ВБ.

Этим представитель ВБ подтвердил допущение ошибки в процессе внутренней оценки. Эти ошибки были допущены в том отчете Doing Business, в котором показатели по Азербайджану были низкими. Надеемся, что ВБ в скором времени устранит эти ошибки и предоставит более точную информацию, отражающую развитие Азербайджана в соответствующем году.

Отметим, что в Doing Business-2018, среди 190 стран Азербайджан в рейтинге занял 57 место. А в Doing Business 2020 Азербайджан занял 34 место в списке из 190 стран.

Ранее, ВБ обьявил о приостановке публикации ежегодного рейтинга Doing Business на время проведения оценки допущенных при его составлении нарушений.

По данным Wall Street Journal, в прошлых отчетах могли быть некорректно изменены данные по четырем странам – Азербайджану, Китаю, ОАЭ и Саудовской Аравии.

Отдел независимого внутреннего аудита Всемирного банка изучит и оценит данные последних пяти отчетов Doing Business. По результатам этой работы будут ретроспективно исправлены данные по странам, которые больше всего пострадали от нарушений.

Очередной рейтинг Doing Business должен был выйти в октябре 2020 года.

(Автор: Ляман Зейналова)