Швейцарские компании заинтересованы в создании бизнеса в Азербайджане - Орхан Мамедов

БАКУ /Trend/ - Швейцарские компании заинтересованы в создании бизнеса в Азербайджане.

Об этом сказал председатель правления Агентства развития малого и среднего бизнеса Азербайджана Орхан Мамедов на азербайджано-швейцарском бизнес-форуме, передает в среду Trend.

Он предложил создать совместные предприятия, которые привнесут новые технологии и инновации в бизнес-сектор, а также реализовать тренинг-программу совместно с Государственным секретариатом Швейцарии по экономике (SECO) для изучения швейцарского опыта.

Говоря о деятельности Агентства, Мамедов отметил, что одним из направлений является финансирование исследований внутреннего рынка.

"Созданы центры развития МСБ, где предоставляются бесплатные тренинги и консультации. Также мы создали специальную платформу для электронной коммерции с целью поддержки продажи продукции и услуг МСП через единую платформу", - сказал Мамедов.