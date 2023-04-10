В Азербайджане стартап-сертификаты получили еще 5 субъектов МСБ (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Еще 5 субъектов малого и среднего бизнеса получили сертификаты "Startap" от Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана. Тем самым число субъектов предпринимательства, получивших сертификат "Startap", достигло 91, сообщает в понедельник Trend.

Сертификаты Startap были вручены ООО Blink-Bİ (программное обеспечение для планирования ресурсов предприятия Blink Business İntelligence), ООО ND Opinions (база данных Autoreport для автомобилей второго поколения), ООО Frisaga (онлайн-платформа для тех, кто предлагает услуги в сфере туризма и путешествий), ООО BlackOne (онлайн-платформа для продуктов и услуг), BJ Technology (проекты по производству и продаже колонок ВЭЖХ, используемых в лабораториях).

Отметим, что сертификат Startap освобождает от уплаты подоходного налога и налога на прибыль от инновационной деятельности сроком на 3 года с даты получения этого документа.

Микро- и малые предприятия, чьи проекты находятся на стадии разработки, могут подать заявку на получение сертификата Startap в агентство в письменной или электронной форме. С формой заявки и другими необходимыми документами для подачи заявки, а также с подробной информацией о соответствующих критериях можно ознакомиться по ссылке https://smb.gov.az/az/nav/startap-sehadetnamesi.