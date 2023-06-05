Veyseloglu поддержал Фонд YAŞAT в Международный день защиты детей

БАКУ/Trend/ - Группа компаний Veyseloglu поддержала проект «Караван подарков» Фонда YAŞAT в преддверии Международного дня защиты детей.

В рамках проекта при поддержке компании AVT Logistics, входящей в Группу компаний Veyseloglu, подарочные коробки будут доставлены детям шехидов в возрасте до 14 лет в различные регионы Азербайджана, в том числе в Баку.

Цель проекта – подарить радость детям, поддержать их всестороннее развитие.

Всего проект охватит до 1700 детей в разных регионах нашей страны.

Следует отметить, что Группа компаний Veyseloglu в рамках Корпоративной социальной ответственности реализует проекты в сферах спорта, благотворительности, патриотизма, культуры и образования.