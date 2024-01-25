В ряде отраслей созданы платформы для облегчения работы предпринимателей с ЦБ Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Электронная выдача лицензий Центральным банком Азербайджана (ЦБА) облегчит работу предпринимателей.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал начальник отдела Центрального банка Азербайджана Рамиль Махмудов в ходе проходящего в Баку мероприятия на тему "Нетарифные барьеры в торговле".

По его словам, ЦБА придает наибольшее значение цифровизации.

"Как вы знаете, у банка нет прямых деловых контактов с предпринимателями. Но, несмотря на это, уже в этом году в ряде отраслей созданы платформы для облегчения работы предпринимателей с ЦБА. Одна из них - выдача лицензий на электронной площадке, где работа уже начата. После того, как эта платформа будет запущена, не будет необходимости проводить транзакции на бумажных носителях. Потому что в эту платформу будут интегрированы информационные системы ряда государственных структур ", - отметил он.

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