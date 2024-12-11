Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Экономика

ЦБ назвал объем прямых иностранных инвестиций в экономику Азербайджана

Экономика Материалы 11 декабря 2024 10:53 (UTC +04:00)
ЦБ назвал объем прямых иностранных инвестиций в экономику Азербайджана

Читайте Trend в

Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В январе-сентябре 2024 года прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в экономику Азербайджана составили около 4,5 миллиарда долларов США.

Как передает в среду Trend, об этом сказал директор департамента статистики Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Самир Насиров в ходе медиа-брифинга.

"В пятерку стран-лидеров по объему ПИИ в экономику Азербайджана входят: Великобритания - 1,3 миллиарда долларов, Турция - 911 миллионов долларов, Кипр - 553 миллиона долларов, ОАЭ - 356 миллионов долларов и Иран - 275 миллионов долларов", - отметил он.

Новость обновляется

Лента

Лента новостей

Читать все новости