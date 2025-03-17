Банк Республика порадовал солдат в преддверии праздника Новруз (ФОТО)





Сотрудники «Банка Республика» посетили военнослужащих накануне праздника Новруз

В преддверии национального праздника Новруз сотрудники «Банк Республика» посетили военные части, расположенные в горной местности на освобождённых территориях, и встретились с доблестными солдатами нашей армии.

В рамках визита сотрудники банка провели тёплую встречу с личным составом военной части, ознакомились с их повседневной жизнью и условиями службы, а также пообщались в дружеской атмосфере. Представители банка подчеркнули важность службы солдат, выразили благодарность за их самоотверженность и преданность Родине.

В завершение встречи сотрудники банка вручили солдатам праздничные подарки, а также передали военной части различное оборудование для общего пользования. В свою очередь, руководство военной части вручило «Банку Республика» благодарственное письмо за постоянное внимание и заботу о солдатах.

Целью встречи было оказать моральную поддержку воинам, стоящим на страже нашей Родины, подчеркнуть, что в праздничные дни они не остаются без внимания, а также продемонстрировать глубокое уважение за их службу.

«Банк Республика» намерен и в дальнейшем реализовывать подобные инициативы, внося свой вклад в развитие страны, укрепление национального единства и солидарности.

Более подробную информацию вы можете получить на официальном сайте банка, на страницах банка в фейсбук, instagram, linkedin или же позвонив в Call Center Банка по номеру 144.