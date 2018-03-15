СГБ Азербайджана задержала занимающуюся продажей человеческих органов преступную группу

15 марта 2018 09:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Служба государственной безопасности Азербайджана задержала гражданина Азербайджана Худадатова Вахиба Фахраддин оглу, занимавшегося совместно с другими лицами, в том числе гражданами зарубежных стран, куплей-продажей органов граждан Азербайджана, говорится в распространенном в четверг сообщении СГБ.

В отношении Худадатова избрана мера пресечения в виде ареста.

На основании информации о незаконных действиях транснациональной сети, занимавшейся торговлей человеческими органами на территории Азербайджана, ставившей граждан Азербайджана путем предъявления незаконных требований в зависимое положение, СГБ возбудила уголовное дело и провела расследование.

К следствию также были привлечены лица, связанные с Худадатовым.

Лица, ставшие объектами купли-продажи органов, были взяты под наблюдение врача.

СГБ продолжает следственные мероприятия.

(Текст: Анвар Мамедов)

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