Арестован виновник массового отравления в одном из ресторанов Баку

8 сентября 2018 16:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - По факту пищевого отравления 13 человек, в том числе трехлетнего ребенка, произошедшего 11 августа в ресторане "Тонгал" в Баку в прокуратуре Наримановского района было возбуждено уголовное дело, говорится в субботу в сообщении Прокуратуры города Баку.

Согласно сообщению, Гасымов Ильхам Идрис оглу был привлечен в качестве обвиняемого и по статье 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия) ему было предъявлено обвинение по соответствующей статье. Решением суда избрана мера пресечения в виде ареста.

В настоящий момент продолжаются необходимые следственные мероприятия по уголовному делу.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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