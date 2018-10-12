В Азербайджане арестованы лица, применившие силу в отношении сотрудников лесничества

12 октября 2018 17:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане арестованы лица, применившие силу в отношении сотрудников лесничества.

Об этом в пятницу говорится в сообщении министерства экологии и природных ресурсов и Генеральной прокуратуры Азербайджана.

Согласно сообщению, прокуратура Огузского района провела расследование по факту оказания сопротивления с применением силы сотрудникам Огузского лесничества Габалинского регионального центра лесного хозяйства департамента минэкологии.

В ходе расследования было установлено, что 8 октября в 16:00 житель села Джалут Огузского района Фазаил Гасанов поехал на своем автомобиле к лесному перевалу, чтобы собрать опилки. В связи с тем, что в этот день проводился мониторинг, сторож Захир Гылыджов не разрешил Гасанову въехать на лесной участок. Гасанов, в свою очередь, на своем автомобиле пробил поставленный у входа шлагбаум и проехал дальше.

В ходе расследования также было установлено, что затем Гасанов перекрыл путь автомобилям других сотрудников лесничества, прибывших на место происшествия для того, чтобы задокументировать нарушение закона, и начал говорить в их адрес нецензурные слова. Также вместе со своим родственником Азером Алмардановым нанес одному из сотрудников Вугару Сафиеву удары кулаком и ногами и нанес ему повреждения.

По факту в районной прокуратуре было возбуждено уголовное дело по статье 315.1 (сопротивление или применение насилия в отношении представителя власти) Уголовного кодекса.

Была назначена соответствующая экспертиза и проведены другие следственные действия.

Гасанову и Алмарданову предъявлено обвинение по указанной статье УК и решением суда в их отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

В настоящее время продолжаются необходимые следственные мероприятия.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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