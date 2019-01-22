В Баку арестованы организаторы подпольного казино (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью провели очередное оперативное мероприятие по пресечению деятельности объектов, где организованы незаконные азартные игры в карты, казино, тотализаторы и т.д., сообщает во вторник Trend со ссылкой на МВД Азербайджана.

В главное управление поступила оперативная информация о том, что в одной из квартир в доме по улице Самеда Вургуна Насиминского района Баку организуются азартные карточные игры "Texas Holdem Poker".

Квартира была взята под контроль, и на основании собранных материалов было доказано, что там организуются азартные игры в карты.

В результате операции были задержаны основные организаторы этой незаконной деятельности - жители столицы Эльчин Гулиев и Руфат Юзбашев, а также игравшие восемь человек.

В ходе расследования было доказано, что в этой квартире, совместно арендуемой Гулиевым и Юзбашевым, они организовывали незаконные игры в покер.

В ходе обыска квартиры были найдены и изъяты игральные карты, большое количество фишек, крупные ставки, в основном в иностранной валюте, а также другие вещественные доказательства, представляющие интерес для дела.

По факту следственный отдел главного управления возбудил уголовное дело.

В отношении Гулиева и Юзбашева избрана мера пресечения в виде ареста, следственные действия продолжаются.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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