В ДТП с участием автобуса в Баку пострадали два человека

19 марта 2019 11:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В результате цепной аварии с участием автобуса №40 на проспекте Гара Гараева в Баку пострадали два человека, сообщили во вторник Trend в минздраве.

В третью городскую клиническую больницу был помещен 30-летний мужчина с травмой грудной клетки, который после оказания первой медицинской помощи был отпущен домой.

Мужчине в возрасте 72 лет, получившему легкую травму, медицинская помощь была оказана на месте.

Отметим, что ДТП произошло в результате потери управления водителем автобуса.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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