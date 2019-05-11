Задержан водитель, виновный в гибели 5 человек при ДТП в Сумгайыте

БАКУ /Trend/ - Задержан и передан следствию водитель грузового автомобиля марки İVEKO Ильхам Гасанов, совершивший ДТП, в результате которого погибли пять человек, и скрывшийся с места преступления, сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Азербайджана.

В сообщении отмечается, что 10 мая на участке автомобильной дороге Баку-Губа, проходящей через сумгайытский поселок Гаджи Зейналабдин Тагиев, столкнулись грузовой автомобиль марки İVEKO, управляемый Гасановым Ильхамом Ельмар оглу (1977 года рождения), и автомобиль марки Mercedes, управляемый Гасымовым Ильхамом Мамедтаги оглу (1969 года рождения).

В результате столкновения водитель Mercedes и находящиеся в автомобиле пассажиры - Салех Мусаев (1974), Махаббат Мусаева (1967), Амиль Мамедов (1973) и Видади Нуриев (1987), скончались на месте.

В отделе дознания и следствия по делам о дорожно-транспортных происшествиях, при Главном управлении дознания и следствия МВД, возбуждено уголовное дело по ст. 263.3 (нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) и 264 (оставление места дорожно-транспортного происшествия) УК Азербайджана.

Был проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы, осуществлены другие, незамедлительные следственные действия.

Следствием были установлены грубое нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств Ильхамом Гасановым, и обоснованные подозрения в оставлении места ДТП.

11 мая Гасанов был задержан в качестве подозреваемого лица, обеспечен защитником и допрошен.

Необходимые следственные меры по делу продолжаются.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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