Полиция Баку вернула иностранцу потерянный кошелек с документами (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку полиция вернула иностранному гражданину потерянный кошелек с документами, сообщает в среду Trend со ссылкой на МВД.
Сотрудник 9-го отделения полиции Сабаильского РУП капитан полиции Фадаи Магсудов во время несения службы обнаружил кошелек с документами, принадлежащими иностранному гражданину.
Были приняты меры по поиску владельца кошелька. Иностранец был быстро найден сотрудниками полиции, которые и вернули ему потерянный кошелек.
Прибывший в Азербайджан в качестве туриста гражданин выразил благодарность сотрудникам полиции за такую оперативность.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)
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