Полиция Баку вернула иностранцу потерянный кошелек с документами (ФОТО)

29 мая 2019 17:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку полиция вернула иностранному гражданину потерянный кошелек с документами, сообщает в среду Trend со ссылкой на МВД.

Сотрудник 9-го отделения полиции Сабаильского РУП капитан полиции Фадаи Магсудов во время несения службы обнаружил кошелек с документами, принадлежащими иностранному гражданину.

Были приняты меры по поиску владельца кошелька. Иностранец был быстро найден сотрудниками полиции, которые и вернули ему потерянный кошелек.

Прибывший в Азербайджан в качестве туриста гражданин выразил благодарность сотрудникам полиции за такую оперативность.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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