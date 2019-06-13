В Шеки произошло тяжелое ДТП, погибла женщина

13 июня 2019 14:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Шеки накануне произошло тяжелое ДТП, передает Trend.

На территории села Гайабашы перевернулся автомобиль марки "ВАЗ-21074". Получившие различные тяжелые травмы травмы жители Огузского района - водитель Нагиев Сайад Мирза оглу, 1987 г.р., пассажиры - Хуршудов Айдын Гасым оглу, 1953 г.р., Хуршудов Аловсат Аваз оглу, 1959 г. р., Новрузова Тарана Афган гызы, 1967 г.р. были госпитализированы в центральную районную больницу. Состояние Айдына Хуршудова и Аловсата Хуршудова оценивается на настоящее время как тяжелое и оба помещены в отделение реанимации. Сайад Нагиев после оказания первой медицинской помощи был переведен на амбулаторное лечение.

Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу МВД, в результате ДТП погибла жительница Лачынского района Эльяна Нагиева, супруга Сайада Нагиева.

По факту ведется расследование в Шекинском РОП.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев)

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