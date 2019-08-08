Подробности ДТП на трассе Баку-Сумгайыт

8 августа 2019 11:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В четверг в 06:30 на т.н. Хырдаланском круге в Баку произошла цепная авария.

Как сообщает Trend, Бакинским транспортным агентством было проведено соответствующее расследование инцидента. Как сообщили в ООО "Халиг Фаигоглу", на территории т.н. Хырдаланского круга пассажирский автобус №525 столкнулся со служебным автобусом. В это время водитель автобуса №199, маневрируя, чтобы избежать аварии, не справился с управлением, и автобус врезался в автомобиль марки "Нива", которая в свою очередь задела другой легковой автомобиль.

Сообщается, что в результате аварии несколько пассажиров получили травмы.

(Текст: Эльдар Джанашвили)

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