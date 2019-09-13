В Баку задержаны граждане Пакистана — пассажиры рейса Доха-Баку (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Сотрудники Главного таможенного управления на воздушном транспорте пресекли попытки контрабандного ввоза в страну большого числа мобильных телефонов, не заявленных таможенному контролю.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на государственный таможенный комитет, согласно поступившей информации граждане Пакистана, следовавшие рейсом Доха-Баку были взяты под контроль. При попытке пересечь таможенную зону через "Зеленый канал", они были перенаправлены на "Красный канал".

Далее, для проведения детального осмотра, подозреваемые были приглашены в комнату для проверок. В ходе досмотра, у граждан Пакистана было обнаружено 10 телефонов марки İphone.

Стало известно, что один из этих граждан с целью провоза через таможенный контроль без декларирования телефонов phone раздал их пассажирам, следовавшим вместе с ним авиарейсом Доха-Баку.

В связи с фактом ведутся расследования.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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