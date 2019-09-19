Минздрав о предполагаемом отравлении в Исмаиллинском районе

БАКУ /Trend/ - С предварительным заключением — отравление в Исмаиллинскую центральную районную больницу поступили трое мужчин и четыре женщины, сообщает в четверг Trend со ссылкой на минздрав.
«По информации главврача Айдына Асадова, по оказании медицинской помощи пострадавшие будут отпущены домой. О случившемся проинформированы органы полиции и Агентство пищевой безопасности», - сообщили в минздраве.
В минздраве добавили, что настоящая причина отравления будет установлена по результатам медицинской экспертизы.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.