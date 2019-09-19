Минздрав о предполагаемом отравлении в Исмаиллинском районе

19 сентября 2019 14:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С предварительным заключением — отравление в Исмаиллинскую центральную районную больницу поступили трое мужчин и четыре женщины, сообщает в четверг Trend со ссылкой на минздрав.

«По информации главврача Айдына Асадова, по оказании медицинской помощи пострадавшие будут отпущены домой. О случившемся проинформированы органы полиции и Агентство пищевой безопасности», - сообщили в минздраве.

В минздраве добавили, что настоящая причина отравления будет установлена по результатам медицинской экспертизы.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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