В связи с пожаром в т/ц «Бина» за медпомощью обратились четыре человека - минздрав

8 октября 2019 09:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В связи с пожаром, произошедшим в торговом центре «Бина», за медпомощью обратились четыре человека, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу минздрава.

Информация о пожаре поступила на станцию скорой помощи в 01:10: «К врачам прибывшей скорой помощи с признаками отравления дымом обратились четыре человека. Троим помощь была оказана на месте, один человек был доставлен в токсикологическое отделение Клинического медцентра».

Отметим, что во вторник в 00:41 на горячую линию "112" МЧС Азербайджана поступила информация о пожаре в торговом центре «Бина» в поселке Локбатан Гарадагского района Баку, сообщил ранее Trend со ссылкой на пресс-службу министерства.

На место пожара немедленно были привлечены подразделения противопожарной службы Государственной службы противопожарной охраны МЧС. Всего в тушении пожара было задействовано 130 человек личного состава, 30 единиц техники Государственной службы противопожарной охраны, 37 человек личного состава, пять единиц техники Службы спасения особого риска, 51 человек личного состава и три единицы техники Войск гражданской обороны. Пожар был локализован в 02:22 и потушен в 02:46.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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