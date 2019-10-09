На Каспии спасены трое из четырех пропавших ранее рыбаков (ФОТО)

9 октября 2019 10:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Береговую охрану Государственной пограничной службы (ГПС) поступила информация о том, что с 16:00 7 октября прервана связь с плавучим средством (бортовой номер SA-1672), в котором находятся 4 человека, вышедшем в море 2 октября, сообщает в среду Trend со ссылкой на Службу.

Сторожевым пограничным судам было поручено начать поиски, были проинформированы все находящиеся поблизости плавсредства.

В результате поисков были найдены и спасены три рыбака, взятые сегодня в 00:55 на борт судна «Шахдаг». В 07:10 они были доставлены на базу Береговой охраны.

Все трое являются жителями Нефтчалинского района - Бабаев Валех Видади оглу (1980), Джафаров Эльбрус Яхъя оглу (1975) и Ахмедов Агиль Шамиль оглу (1971). Поиски четвертого члена экипажа – также жителя вышеназванного района Гулиева Вургуна Акиф оглу (1976) пока результатов не дали.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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  • На Каспии спасены трое из четырех пропавших ранее рыбаков (ФОТО)
  • На Каспии спасены трое из четырех пропавших ранее рыбаков (ФОТО)
  • На Каспии спасены трое из четырех пропавших ранее рыбаков (ФОТО)
  • На Каспии спасены трое из четырех пропавших ранее рыбаков (ФОТО)
  • На Каспии спасены трое из четырех пропавших ранее рыбаков (ФОТО)
  • На Каспии спасены трое из четырех пропавших ранее рыбаков (ФОТО)
  • На Каспии спасены трое из четырех пропавших ранее рыбаков (ФОТО)
  • На Каспии спасены трое из четырех пропавших ранее рыбаков (ФОТО)
  • На Каспии спасены трое из четырех пропавших ранее рыбаков (ФОТО)
  • На Каспии спасены трое из четырех пропавших ранее рыбаков (ФОТО)
  • На Каспии спасены трое из четырех пропавших ранее рыбаков (ФОТО)
  • На Каспии спасены трое из четырех пропавших ранее рыбаков (ФОТО)
  • На Каспии спасены трое из четырех пропавших ранее рыбаков (ФОТО)
  • На Каспии спасены трое из четырех пропавших ранее рыбаков (ФОТО)
  • На Каспии спасены трое из четырех пропавших ранее рыбаков (ФОТО)
  • На Каспии спасены трое из четырех пропавших ранее рыбаков (ФОТО)
  • На Каспии спасены трое из четырех пропавших ранее рыбаков (ФОТО)
  • На Каспии спасены трое из четырех пропавших ранее рыбаков (ФОТО)
  • На Каспии спасены трое из четырех пропавших ранее рыбаков (ФОТО)
  • На Каспии спасены трое из четырех пропавших ранее рыбаков (ФОТО)
  • На Каспии спасены трое из четырех пропавших ранее рыбаков (ФОТО)
  • На Каспии спасены трое из четырех пропавших ранее рыбаков (ФОТО)
  • На Каспии спасены трое из четырех пропавших ранее рыбаков (ФОТО)
  • На Каспии спасены трое из четырех пропавших ранее рыбаков (ФОТО)
  • На Каспии спасены трое из четырех пропавших ранее рыбаков (ФОТО)
  • На Каспии спасены трое из четырех пропавших ранее рыбаков (ФОТО)
  • На Каспии спасены трое из четырех пропавших ранее рыбаков (ФОТО)
  • На Каспии спасены трое из четырех пропавших ранее рыбаков (ФОТО)
  • На Каспии спасены трое из четырех пропавших ранее рыбаков (ФОТО)
  • На Каспии спасены трое из четырех пропавших ранее рыбаков (ФОТО)
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